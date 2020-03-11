Медики рассказали о смертельных болезнях, начинающихся внезапно

Российские врачи назвали серьезные болезни, появление которых не сопровождается заранее симптомами. Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан сообщил, что рак крови часто начинается как обычная простуда.





Симптомы у этого опасного заболевания часто бывают специфическми: появляется слабость, температура, увеличиваются лимфатические узлы и возникают точечные кровоизлияния на коже. Врач уточнил, что повод беспокоиться при обнаружении этих симптомов появляется в случае, если они не проходят в течение недели и стандартное лечение не помогает. Это одно из серьезных заболеваний, справиться с которым удается только 20-30 процентам пациентов. Лечение требует серьезных медицинских вмешательств, в том числе пересадки костного мозга и химиотерапии.





Другой болезнью, которая внезапно развивается является варикоз. При нем кровь течет от тканей к сердцу, сосуды становятся шире, деформируются и плохо выполняют свои функции. Кроме того, варикоз может стать причиной появления тромбов, которые могут привести к внезапной смерти.





Аллерголог-иммунолог Михаил Костинов сообщил, что внезапно может появиться и аллергия, провоцирующая отек дыхательных путей, удушье и смерть. Также острая форма гриппа, способная убить человека за три дня, может появиться внезапно, сообщает портал News.ru.