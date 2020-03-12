Повышает риск смерти. Насколько в действительности опасно низкое давление?

«Для молодых здоровых людей пониженное кровяное давление не проблема. Нередко вместе с взрослением оно у них нормализуется. По мере старения низкое давление может становиться более опасным. К примеру у пожилых людей оно увеличивает риск падения», – предупреждают врачи.

Как сообщает MedikForum.ru, британскими исследователями из Университета Эксетера было установлено, насколько опасным может быть низкое давление. Ученые проанализировали данные почти 416 тыс. электронных медицинских карт взрослых людей, и в результате заключили: в возрасте от 75 лет давление ниже 130/80 ассоциируется с повышенной статистикой смертности. Авторы работы уточнили: в пожилом возрасте при слабом здоровье риск смерти для человека с низким давлением увеличивается на 62% в течение десяти лет. Среди пенсионеров с высоким АД похожей тенденции к росту смертности обнаружено не было.Специалисты отмечают: данная работа заставляет пересмотреть отношение к здоровым критериям артериального давления в самых старших возрастных группах. Но имеющиеся данные свидетельствуют, что низкое давление в действительности может быть опасным не только для пожилых.Так, оно способно стать угрозой для жизни пациентов с ишемической болезнью сердца. У них уменьшение систолических показателей до уровня менее 120 или 110 мм рт.ст. повышает риск сердечного приступа.Также низкое давление (как следствие приема лекарственных препаратов) может быть опасным для гипертоников. Согласно данным Университетской больницы Зарланда (Германия), для пациентов с гипертонией, чье систолическое давление падает ниже 120 мм рт. ст., риск патологических проявлений со стороны сердечно-сосудистой системы увеличивается на 14%, а вероятность смерти – на 28%.Что касается диастолических параметров, при показателях ниже 70 мм рт. ст. вероятность пострадать от сердечно-сосудистых нарушений (включая инфаркт) повышается для гипертоников на 31%.Следует помнить, что низкое давление может быть отражателем определенных событий или заболеваний. Например, расширение сосудов и падение давления вызывают интоксикация алкоголем, никотином, нарковеществами, ультрафиолетом, химикатами. Иногда низкое давление возникает из-за обезвоживания организма.Помимо того, пониженное АД провоцируют заболевания эндокринной системы, щитовидной железы, сердца, диабет.Осознать степень опасности низкого давления для человека позволяет принцип: чем старше он становится, тем более драматичными могут быть последствия от снижения АД.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие естественные средства помогают поднять низкое давление.