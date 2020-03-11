Ученые увидели связь между лишним весом и раком предстательной железы

толстый мужчина

По мнению специалистов из Колумбии, избыточный вес может повысить риск заболеть раком предстательной железы. Особенно харатерно это для мужчин среднего и зрелого возраста.

Эксперты провели ряд исследований и с уверенностью заявляют: наибольшей угрозе онкологического заболевания предстательной железы подвергаются мужчины, средний возраст которых  от 50 до 64 лет с массой тела, превышающей здоровый индекс.

Также, по мнению колумбийских ученых, в зоне риска оказываются мужчины с «брюшком». Результаты исследований говорят, что увеличенный объем талии тоже может увеличить риск возникновения ракового заболевания.     
                                                                                                                                 
Рак предстательной железы – заболевание, которое развивается достаточно медленно. Однако, у него могут быть и агрессивные формы. По заболеваемости среди российских мужчин рак простаты занимает четвертое место.    
Теги : рак простаты, рак предстательной железы, избыточный вес, мужчины
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