Ученые увидели связь между лишним весом и раком предстательной железы

По мнению специалистов из Колумбии, избыточный вес может повысить риск заболеть раком предстательной железы. Особенно харатерно это для мужчин среднего и зрелого возраста.Также, по мнению колумбийских ученых, в зоне риска оказываются мужчины с «брюшком». Результаты исследований говорят, что увеличенный объем талии тоже может увеличить риск возникновения ракового заболевания.Рак предстательной железы – заболевание, которое развивается достаточно медленно. Однако, у него могут быть и агрессивные формы. По заболеваемости среди российских мужчин рак простаты занимает четвертое место.