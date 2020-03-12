Очистить сосуды можно с помощью правильной пищи

Самая распространенная проблема с сосудами - это образование тромбов и холестериновых бляшек. Чтобы очистить их от таких образований нужно употреблять злаки в виде каш. Идеально для таких целей подойдет ячмень, богатый минеральными веществами, провитамином А и витаминами группы В.Предотвратить появление холестериновых бляшек и тромбов помогут семена льна, богатые полезными жирами и клетчаткой. Они способны предотвратить развитие рака груди у женщин благодаря содержанию лингалов. Оливковое масло может укрепить стенки сосудов благодаря олеину. Этот продукт ускоряет обмен веществ в организме и благотворно влияет на пищеварительную систему.Уменьшить количество холестерина в сосудах можно с помощью полинасыщенных жиров омега-3, которые содержаться в орехах. Также они укрепляют сосуды и участвуют в образовании новой крови.