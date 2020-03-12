Названы главные симптомы непереносимости алкоголя

Если ваш организм с трудом переносит появление алкоголя, то его первая реакция на него будет написана на лице. Причем в прямом смысле. Первый симптом - это покраснение лица. Очень часто красное лицо свидетельствует об аллергии на спиртное и артериальной гипертензии, которая вызывается приемом алкоголя.Пробуждение не должно сопровождаться горьким привкусом во рту, несмотря на количество выпитого спиртного накануне. Это явный признак проблем с поджелудочной железой. Дальнейшее злоупотребление алкоголя может спровоцировать панкреатит. Отечность укажет на наличие проблем с выводом из организма спиртовых соединений. Часто отеки ног после употребления спиртного говорят о проблемах с почками.