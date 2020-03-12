Названы случаи, когда от страха можно умереть в буквальном смысле
Страх - это физиологическая реакция организма на внешние раздражители. Человек получил такое свойство в процессе эволюции. Благодаря ему он может активизировать все ресурсы организма на борьбу с опасностью. Исследователи еще называют это состояние "бей или беги", поскольку обычно страх возникает при необходимости избежать опасности.
Практически все знают, что страх провоцирует выброс в кровь большого количества адреналина, что нельзя назвать благоприятным для сердца. Высвобождение адреналина связано с раскрытием кальциевых каналов.
"Кальций попадает в клетки сердца, что заставляет сердечную мышцу сильнее сжиматься. По сути, кальций продолжает поступать и сердечная мышца не может расслабиться", - утверждает реаниматолог Роберт Глэттер.
Медик утверждает, что чрезмерный всплеск адреналина может привести к аритмии и падению кровяного давления. А это в некоторых случаях приводит к потере сознания и даже летальному исходу. Причем это может произойти даже с человеком, который никогда не страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.
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