Ваше сердце подвержено опасной аритмии? 4 признака, говорящих об этом

«Аритмия способна застать вас врасплох, возникнуть без каких-либо предпосылок. Данное нарушение – признак того, что ваше сердце находится в опасности, сокращается несоответствующим образом. На этом фоне развивается сердечная недостаточность, может возникнуть инсульт», – предупреждают кардиологи.

Как сообщает MedikForum.ru, обычно сердце бьется со скоростью 70-80 ударов в минуту. В случае аритмии оно подвержено сбоям ритма: может внезапно начать биться слишком быстро или, напротив, чересчур медленно. При этом могут отсутствовать видимые факторы, которыми бы объяснялся такой сбой.Обычно человек с аритмией ощущает сбои сердечного ритма. Например, пациенты говорят, что у них возникает ощущение, будто сердце проваливается и замирает. Данный симптом медики называют классическим.Также признаки того, что сердечная мышца подвержена опасному сбою ритма, проявляются следующим образом.Нерегулярное сердцебиение затрагивает дыхание. Внезапное ощущение нехватки воздуха может возникать как при ходьбе (даже не быстрой), так и в лежачем положении.Аритмия, способная сильно замедлять сердцебиение, провоцирует нарушение кровообращения. Различные части тела, включая мозг, не получают нужного количества крови и кислорода, - отсюда неприятные симптомы.Возникает как следствие того, что сердце бьется нерегулярно, а мышцы сокращаются ненадлежащим образом.При аритмии оно может быть временным явлением, вызванным падением кровяного давления. Но в некоторых случаях это признак чрезвычайной ситуации, которая может закончиться смертью человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о 7 неожиданных причинах сердечного приступа.