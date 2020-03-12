Сомнолог рассказала о связи переедания и бессонницы

"Бессонная ночь вызывает желание поесть чего-то вредного в вечернее время. Не утром, когда гормон кортизол должен быть высокий, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру – пик смещается и заставляет нас есть мучное, жирное и сладкое. "Совы" по сравнению с "жаворонками" больше склонны к поеданию пищи в вечернее время, к набору веса, гипертонии и прочим проблемам. Бывает и синдром "ночной еды", когда после семи вечера мы принимаем больше 25% от общего рациона пищи. Если это не связано с вынужденными условиями, то, скорее всего, связано со стрессом", - утверждает медик.

"Это может быть признаком инсулинорезистентности, когда с поступлением пищи углеводы повышают сахар в крови, на него вырабатывается больше инсулина, чем у здорового человека. И это большое количество инсулина резко снижает сахар в крови: отсюда сонливость, усталость вялость и желание заснуть. То же самое можно наблюдать при депрессии, повышенном стрессе и при прокрастинации, когда мы хотим увильнуть от какой-нибудь работы", - пояснила сомнолог.

По словам Царевой, особую настороженность должна вызывать сонливость после еды, даже если человек нормально высыпается.