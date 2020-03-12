Дышать ртом опасно для здоровья

Люди, часто дышащие ртом, могут испытывать чувство давления в области головы и лица, нарушения сна и частую усталость и слабость.Негативное влияние дыхание через рот оказывает на органы слуха. Исследователи установили, что дыхание через рот возникает и более глобальные нарушения - порчу осанки, изменение формы лица, постоянное напряжение мышц спины.Ученым из Университета города Отаго удалось установить, что во время ротового дыхания ухудшается состояние зубов. Причина заключается в увеличении кислотности слюны. Это приводит к увеличению шанса возникновения кариеса.