Дышать ртом опасно для здоровья
У некоторых людей развилась привычка дышать ртом. Она может появиться в любом возрасте от трудностей с дыханием через нос. Ученые установили, что дыхание через рот несет опасность для здоровья. Прежде всего это приводит к снижению тонуса языка, который усложняет дыхание, опускаясь в глотку во время сна.
Люди, часто дышащие ртом, могут испытывать чувство давления в области головы и лица, нарушения сна и частую усталость и слабость.
Негативное влияние дыхание через рот оказывает на органы слуха. Исследователи установили, что дыхание через рот возникает и более глобальные нарушения - порчу осанки, изменение формы лица, постоянное напряжение мышц спины.
Ученым из Университета города Отаго удалось установить, что во время ротового дыхания ухудшается состояние зубов. Причина заключается в увеличении кислотности слюны. Это приводит к увеличению шанса возникновения кариеса.
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