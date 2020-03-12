Привычка грызть ногти может защитить от аллергии
В научном мире для привычки грызть ногти давно придумали название - онихофагия. Этим страдают не только дети, но и взрослые, особенно в периоды задумчивости или при стрессе. Ученым канадского Университета Макмастера удалось полностью развеять миф о вреде этой привычки. Оказалось, что занесение инфекции из-под ногтей сравнимо с принципом вакцинации. Человек, который грызет ногти, вырабатывает иммунитет к инфекциям.
Исследователи провели эксперимент с участием двух групп подростков. Оказалось, что дети с привычкой грызть ногти на 11% были менее подвержены аллергиям и инфекциям. Ученым из Новой Зеландии удалось достичь показателя в 30%. Именно на столько снижается вероятность аллергических реакций у тех, кто страдает онихофагией.
Оставить комментарий