Привычка грызть ногти может защитить от аллергии

Привычка грызть ногти

В научном мире для привычки грызть ногти давно придумали название - онихофагия. Этим страдают не только дети, но и взрослые, особенно в периоды задумчивости или при стрессе. Ученым канадского Университета Макмастера удалось полностью развеять миф о вреде этой привычки. Оказалось, что занесение инфекции из-под ногтей сравнимо с принципом вакцинации. Человек, который грызет ногти, вырабатывает иммунитет к инфекциям.

Исследователи провели эксперимент с участием двух групп подростков. Оказалось, что дети с привычкой грызть ногти на 11% были менее подвержены аллергиям и инфекциям. Ученым из Новой Зеландии удалось достичь показателя в 30%. Именно на столько снижается вероятность аллергических реакций у тех, кто страдает онихофагией. 
Теги : ногти, вакцинация, аллергия, инфекция
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Привычка грызть ногти может защитить от аллергии