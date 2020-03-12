Привычка грызть ногти может защитить от аллергии

Исследователи провели эксперимент с участием двух групп подростков. Оказалось, что дети с привычкой грызть ногти на 11% были менее подвержены аллергиям и инфекциям. Ученым из Новой Зеландии удалось достичь показателя в 30%. Именно на столько снижается вероятность аллергических реакций у тех, кто страдает онихофагией.