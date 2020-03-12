Врач назвал группы людей с повышенным риском развития болезни почек
Руководитель отделения урологии НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук, профессор Александр Теплов сообщил, что каждый третий человек имеет повышенный риск развития хронической болезни почек и большинство не знает об этом.
Медик отметил, что часто болезни почек не имеют выраженных симптомов, поэтому хроническая болезнь почек находится в десятке по показателям смертности в мире.
Распространенными симптомами болезни почек являются снижение объема мочи, выделяемой за сутки, отеки, чувство холода, высокое артериальное давление, потеря аппетита, тошнота, рвота и усталость.
По словам врача, в основную группу риска развития заболеваний почек входят люди с лишним весом, страдающие сахарным диабетом, гипертонической болезнью. Также курение и высокое потребление белка значительно увеличивают риск.
Теплов отметил, что для своевременной диагностики хронической болезни почек нужно не реже раза в год делать общий анализ мочи.
По словам врача, физическая активность, диета с низким содержанием соли и белка, прием достаточного объема воды, отказ от курения помогут сохранить почки здоровыми.
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