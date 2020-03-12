Привычки, влияющие на молодость человека

Выполняя определенные действия каждый день, мы не замечаем, как вредим своему здоровью, красоте. Какие привычки влияют на молодость, расскажет MedikForum.ru.

Привычка 1: сидеть на диетах





Пробую новые модные диеты, человек не замечает, как оказывается заложником неправильного питания. Похудения не получается. В долгосрочной перспективе увлечение диетами не поможет.





Привычка 2: держать обиды





Эмоциональное состояние напрямую влияет на молодость человека. Лелея обиды, неизбежно приближаем старость. Хмурые брови, наморщенный лоб, сжатые челюсти, опущенные плечи. Вид, мягко говоря, не лучший.





Привычка 3: отказываться от секса





Любовные утехи способны омолодить человека, заставляют чувствовать себя молодыми, яркими, творческими, сильными, уверенными в себе. Исследования показывают, отказывающиеся от интимной близости с партнёром люди выглядят старше остальных.





Привычка 4: потреблять много сладкого





Сахар способствует разрушению волокон эластина и коллагена. Итогом является снижение упругости кожи. Отсюда возникают морщины, такие нелюбимые большинством людей. Умеренное потребление сладостей не повлияет на молодость.





Привычка 5: игнорировать стрессы





Сначала возникли трудности на работе, затем стресс из-за семейных передряг. Всё это влияет на стрессовый уровень. Краткосрочный и долгосрочный стрессы способствуют преждевременному старению. Ослабление иммунной системы, залегающие морщины, седина — какие ещё нужны примеры влияния стрессовых ситуаций на жизнь?





Привычка 6: громко слушать музыку





Через несколько лет такой привычки риск обзавестись слуховым аппаратом становится велик. Воздействие звуков в чрезмерном количестве приводит к существенному ухудшению слуха.





Привычка 7: поздно ложиться спать





Нехватка сна подрывает здоровье и молодость. Возможно образование морщин, другие признаки старения. Спать следует не меньше 7-8 часов в сутки, чтобы не столкнуться с подобным нежелательным эффектом.





Привычка 8: слишком усердно тренироваться





Ежедневные изнурительные тренировки до добра не доведут. Считается, что физические упражнения способствуют долгой счастливой жизни. Однако чувство перетренированности, когда человек интенсивно занимается в спортзале, не позволит качественно восстановиться, спровоцирует бессонницу, воспаления в организме, нарушит защитную функцию иммунной системы. На восстановление должно уходить не меньше суток.





Привычка 9: есть много мяса





Мясные продукты вредят организму. Особенно это касается колбасы, бекона, ветчины и прочих обработанных продуктов, полуфабрикатов. Подобные изделия увеличивает вероятность заболеваний сердца, сосудов, преждевременной смерти. О какой молодости тогда идёт речь?





Привычка 10: выпивать бокал вина перед сном





Слышали о целительной пользе бокала красного вина перед сном? Правило актуально не для всех людей. С пожилыми людьми это не будет работать. Превышение нормы способно привести к алкоголизму - точно не про молодость и красоту.