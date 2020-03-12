Продукты из сои могут нанести непоправимый вред здоровью

Фитоэстрогены, содержащиеся в сое, отрицательно воздействуют на организм, уверены ученые. В частности, они нарушают гормональный фон человека и приводят к проблемам с зачатием ребенка. А в некоторых случаях употребление сои может привести к онкологическим заболеваниям.Французские эксперты протестировали более 50 различных продуктов на основе сои. Это были готовые блюда, напитки, соусы и десерты. Результат исследования был не утешителен: всего одна порция таких продуктов содержит изофлавонов в пять раз больше безопасной и разрешенной во Франции нормы.Соя может оказаться опасной и по другой причине. Как известно, соевые культуры подвергаются обработке гербицидами, которые могут являться канцерогенами.