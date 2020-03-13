Смартфоны могут стать причиной заражения коронавирусом
На них скапливается огромное число бактерий.
В связи с объявленной ВОЗ пандемией по коронавирусу, медики предупреждают об опасности смартфонов, через которые легко подхватить инфекцию.
Дело в том, что мобильные телефоны пользователи постоянно держат в руках и легко передают в чужие руки, стремясь что-то показать на дисплее. При этом гаджеты часто подносят близко к лицу, редко протирают, опасаясь повредить, но при этом носят с собой повсюду, в том числе и в туалет, где сосредоточено наибольшее количество самых невероятных бактерий. Если к этому добавить еще и несоблюдение правил элементарной гигиены после посещения санузла, становятся понятными опасения вирусологов.
«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19», - пишет на своем официальном сайте Роспотребнадзор.
Чтобы обезопасить себя и окружающих, эксперты советуют регулярно и тщательно протирать смартфон антисептиком. Особенно тщательно в районе дисплея, потому как именно эта часть чаще всего прикасается к лицу во время разговора.
Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют использовать в качестве обеззараживающего средства пропитанные спиртом салфетки или гели. Подойдет для этих целей хлоргексидин. Главное, не забывать протирать свой гаджет после каждого посещения людных мест и вечером перед сном, после трудового дня.
Самым же лучшим способом обезопасить себя является вообще отказаться от прогулок в местах большого скопления народа и уж постараться меньше доставать там свой телефон, если нет возможности вообще остаться вместе с ним дома.
МедикФорум уже сообщал, что коронавирусом можно заразиться повторно.
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