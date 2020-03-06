Коронавирус. Немецкий врач ответил на вопросы о заражении

«На удивление дети заболевают реже, чем взрослые, однако, они могут быть носителями вируса», – ответил доктор Виммер.

«Мы подозреваем, что вирус похож на грипп. Также следует учитывать тот факт, что все вирусы со временем меняют свою структуру, одни становятся опаснее, другие вовсе исчезают», – добавил медик.

«Если у вас грипп, значит, иммунная система ослаблена и организм практически беззащитен перед другими вирусами, Больные люди находятся в зоне риска заражения коронавирусом», – сказал Йоханнес Виммер.

«Коронавирус, который передался человеку, произошел от животных, летучих мышей. В тоже время нет доказательств того, что домашние животные могут заразиться вирусом. В Китае было зарегистрировано несколько случаев, когда владельцы домашних питомцев (собак, котов) болели коронавирусом, но их животные оставались здоровыми», – подробно ответил врач.

«Исследования, проведенные Институтом микробиологии Бундесвера и мюнхенской клиникой Швабинг, показывают: у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией болезнь протекает бессимптомно», – рассказал он.