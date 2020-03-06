Коронавирус. Немецкий врач ответил на вопросы о заражении
Коронавирус – тема номер один в мире. Насколько в реальности опасно заражение им? Ответы на злободневные вопросы об инфекции в публикации Bild дал врач Йоханнес Виммер.
Дети больше подвержены риску заражения? По словам немецкого специалиста, это не так.
«На удивление дети заболевают реже, чем взрослые, однако, они могут быть носителями вируса», – ответил доктор Виммер.
Можно ли заболеть коронавирусом во второй раз? Да, можно, подтвердил эксперт.
«Мы подозреваем, что вирус похож на грипп. Также следует учитывать тот факт, что все вирусы со временем меняют свою структуру, одни становятся опаснее, другие вовсе исчезают», – добавил медик.
Можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом? Немецкий врач отвечает: да!
«Если у вас грипп, значит, иммунная система ослаблена и организм практически беззащитен перед другими вирусами, Больные люди находятся в зоне риска заражения коронавирусом», – сказал Йоханнес Виммер.
Могут ли животные быть носителями? Медик подтверждает: могут.
«Коронавирус, который передался человеку, произошел от животных, летучих мышей. В тоже время нет доказательств того, что домашние животные могут заразиться вирусом. В Китае было зарегистрировано несколько случаев, когда владельцы домашних питомцев (собак, котов) болели коронавирусом, но их животные оставались здоровыми», – подробно ответил врач.
Можно ли быть носителем коронавируса, если симптомов нет? По словам Виммера, да.
«Исследования, проведенные Институтом микробиологии Бундесвера и мюнхенской клиникой Швабинг, показывают: у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией болезнь протекает бессимптомно», – рассказал он.
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