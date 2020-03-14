Диетолог назвал продукты, помогающие уснуть
Хороший крепкий сон - залог отличного самочувствия на следующий день. Испытываете трудности с засыпанием? Читайте материал MedikForum.ru. Диетолог рассказал нашему корреспонденту, какие продукты помогают уснуть.
Продукт 1: жирная рыба
Вопреки мнению, что жиры нельзя есть на ночь, лучше жирной рыбки на ужин ничего не придумать. Лосось, сельдь, сардины, другие подобные сорта содержат омега-3 жирные кислоты, питательные вещества, синтезирующие серотонин, который регулирует сон. Постоянное поедание данного продукта перед сном позволит быстрее уснуть.
Продукт 2: киви
Кислый плод полезен для засыпания. Исследование показало: люди, съедавшие 2 киви за час до отбоя, засыпали на 35% быстрее остальных. Продукт избавляет от недостаточной выработки "сонного" гормона, способного спровоцировать бессонницу при его дефиците.
Продукт 3: вишня
Идеально подходит для сна, отдыха, расслабления. Выпив стакан кислового вишнёвого сока на ночь, можно спать крепче, уснуть быстрее. Благодаря мелатонину в составе вишня становится лучшим продуктом для быстрого отхода ко сну.
Продукт 4: банан
Калий и магний в бананах приводит тело в сонное состояние, помогает мышцам расслабиться. Также в составе фрукта имеется триптофан - предшественник успокаивающих гормонов серотонин и мелатонина.
Продукт 5: миндаль
Орехи отлично расслабляет мышцы, хороши в данном свойстве кешью, арахис, но лучше всех действует миндаль. Огромное количество кальция помогает успокоить тело, преобразовать аминокислоту триптофан в мелатонин. Итог - крепкий качественный сон.
Продукт 6: ягненок
Мало кому нравится есть мясо перед сном. Но ягненок действует на организм удивительным образом. Всего 50 граммов мяса позволят быстрее уснуть, дольше и крепче спать. Для усиления эффекта можно соединить продукт со сложными углеводами, например, коричневым рисом.
Продукт 7: творог
Ничего эффективнее, чем творог, для сна и похудения одновременно быть не может. Молочка позволит быстрее уснуть, утолить голод и улучшить настроение. Богаты на казеин продукт лучше смешать с фруктами типа вишни или банана, чтобы улучшить результат.
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