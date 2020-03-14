Диетолог назвал продукты, помогающие уснуть

Хороший крепкий сон - залог отличного самочувствия на следующий день. Испытываете трудности с засыпанием? Читайте материал MedikForum.ru. Диетолог рассказал нашему корреспонденту, какие продукты помогают уснуть.

Продукт 1: жирная рыба

Вопреки мнению, что жиры нельзя есть на ночь, лучше жирной рыбки на ужин ничего не придумать. Лосось, сельдь, сардины, другие подобные сорта содержат омега-3 жирные кислоты, питательные вещества, синтезирующие серотонин, который регулирует сон. Постоянное поедание данного продукта перед сном позволит быстрее уснуть.

Продукт 2: киви

Кислый плод полезен для засыпания. Исследование показало: люди, съедавшие 2 киви за час до отбоя, засыпали на 35% быстрее остальных. Продукт избавляет от недостаточной выработки "сонного" гормона, способного спровоцировать бессонницу при его дефиците.

Продукт 3: вишня

Идеально подходит для сна, отдыха, расслабления. Выпив стакан кислового вишнёвого сока на ночь, можно спать крепче, уснуть быстрее. Благодаря мелатонину в составе вишня становится лучшим продуктом для быстрого отхода ко сну.

Продукт 4: банан

Калий и магний в бананах приводит тело в сонное состояние, помогает мышцам расслабиться. Также в составе фрукта имеется триптофан - предшественник успокаивающих гормонов серотонин и мелатонина.

Продукт 5: миндаль

Орехи отлично расслабляет мышцы, хороши в данном свойстве кешью, арахис, но лучше всех действует миндаль. Огромное количество кальция помогает успокоить тело, преобразовать аминокислоту триптофан в мелатонин. Итог - крепкий качественный сон.

Продукт 6: ягненок

Мало кому нравится есть мясо перед сном. Но ягненок действует на организм удивительным образом. Всего 50 граммов мяса позволят быстрее уснуть, дольше и крепче спать. Для усиления эффекта можно соединить продукт со сложными углеводами, например, коричневым рисом.

Продукт 7: творог

Ничего эффективнее, чем творог, для сна и похудения одновременно быть не может. Молочка позволит быстрее уснуть, утолить голод и улучшить настроение. Богаты на казеин продукт лучше смешать с фруктами типа вишни или банана, чтобы улучшить результат.