Врач дал рекомендации по улучшению самочувствия при резкой смене погоды

"Иногда это может быть даже опасно, поскольку подъемы и падения давления могут привести к гипертоническим кризам, отсюда появление сердечно-сосудистых заболеваний, возможность инсультов и инфарктов", - отметил врач.

По словам медика, организм некоторых людей по-другому реагирует на перемены в погоде. Их давление увеличивается. В таком случае необходимо следить за своим рационом питания и соблюдать привычный распорядок дня. По мнению Лильина, метеозависимость может стать причиной развития серьезных заболеваний.Если плохое самочувствие беспокоит на протяжении длительного периода, то необходимо обратиться к врачу за медицинской помощью.