Врач дал рекомендации по улучшению самочувствия при резкой смене погоды
Некоторые люди больше других подвержены реакции на резкую смену погоды. При внезапном изменении погодных условий у них обычно понижается давление. Заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин рекомендует в таких случаях выпить крепкий кофе, а также полежать с приподнятыми ногами некоторое время.
По словам медика, организм некоторых людей по-другому реагирует на перемены в погоде. Их давление увеличивается. В таком случае необходимо следить за своим рационом питания и соблюдать привычный распорядок дня. По мнению Лильина, метеозависимость может стать причиной развития серьезных заболеваний.
"Иногда это может быть даже опасно, поскольку подъемы и падения давления могут привести к гипертоническим кризам, отсюда появление сердечно-сосудистых заболеваний, возможность инсультов и инфарктов", - отметил врач.
Если плохое самочувствие беспокоит на протяжении длительного периода, то необходимо обратиться к врачу за медицинской помощью.
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