Ежедневное принятие душа оказалось опасным

Именно поэтому у многих людей может начать проявляться чрезмерная сухость кожи. В особую группу риска попадают люди, которые принимают душ два раза в день: утром и вечером.Исследователи считают, что среднестатистический человек для поддержания чистоты тела должен принимать душ два раза в неделю. Частота мытья может зависеть от индивидуальных факторов организма.Ученые обращают внимание на то, что можно не использовать мыло и гели для душа. Места, где выделяется пот, можно просто прополоскать водой. Важным соблюдением личной гигиены является регулярная смена нижнего белья.