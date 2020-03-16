Ежедневное принятие душа оказалось опасным
Наш организм создает "защитную пленку" из органических кислот, специальных бактерий и кожного сала. Этот слой защищает организм от внешних раздражителей, в том числе и от опасных инфекций. Каждый прием душа негативно сказывается на защитном слое. Он просто смывается, а наш организм становится более подверженным различным недугам.
Именно поэтому у многих людей может начать проявляться чрезмерная сухость кожи. В особую группу риска попадают люди, которые принимают душ два раза в день: утром и вечером.
Исследователи считают, что среднестатистический человек для поддержания чистоты тела должен принимать душ два раза в неделю. Частота мытья может зависеть от индивидуальных факторов организма.
Ученые обращают внимание на то, что можно не использовать мыло и гели для душа. Места, где выделяется пот, можно просто прополоскать водой. Важным соблюдением личной гигиены является регулярная смена нижнего белья.
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