Ученые предложили альтернативу бариатрическим операциям

«Наши результаты подчеркивают важность изменений в слизистых и фекальных микробиомах, которые отражаются на метаболизме кишечника после операции», - рассказывает Зехра Эсра Илхан.

Специалисты уже давно объявили общемировую эпидемию ожирения. С этим состоянием связывают целый ряд рисков для здоровья. Это диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сонное апноэ и некоторые формы рака.К сожалению, ученые не могут до конца назвать причину ожирения. Большинство считает, что проблема в генетике и активности кишечного микробиома. Именно к последнему фактору и обратились исследователи в попытке найти альтернативы бариатрическим операциям.В новом исследовании группа ученых проверила, какие изменения происходят в микробиоме и метаболизме после операции по шунтированию желудка.В дополнение к ожидаемому снижению веса и улучшению сопутствующих заболеваний, связанных с ожирением, после операции по шунтированию желудка, исследователи отметили, что меняется не только фекальный, но и слизистый микробиом.Ученые полагают, что влияя на микробиом пациентов, можно добиться такого же эффекта без операции.