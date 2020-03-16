Специалисты рассказали, как правильно чистить зубы

Врачи рекомендуют чистить зубы минимум два раза в сутки. Причем вечерняя чистка зубов имеет большее значение для здоровья наших зубов, чем утренняя. Об этом заявила директор Института стоматологии МГМУ Ирина Макеева.По словам эксперта, в дневное время мы периодически принимаем пищу, а она воздействует на поверхность зубов, очищая их. Наши слюнные железы активно работают во время разговора, за столом, и даже когда мы пьем обычную воду. Слюна выделяет вещества, которые помогают защищать зубы от кариеса и от воспаления десен.Ночью, когда мы спим, слюнные железы работают менее интенсивно. Защитная слюна почти не выделяется, и поэтому ночью мы особенно подвержены риску развития кариеса. Защитить себя от этого можно с помощью вечерней чистки зубов.