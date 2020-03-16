Почему умерли Доренко, Децл и Чаплин
Внезапные смерти чаще всего случаются ранней весной или поздней осенью.
Научный руководитель ФГБНУ «НИИ морфологии человека», президент Российского общества патологоанатомов Лев Картунский объяснил, что стало причиной скоропостижных смертей рэпера Децла (Кирилла Толмацкого, журналиста Сергей Доренко и священника Всеволода Чаплина. У всех у них были проблемы с сердцем.
-У Доренко была аневризма аорты. Вещь непредсказуемая, мина замедленного действия. У протоиерея Чаплина, по словам моих коллег, были серьёзные проблемы с сердцем, — объяснил патологоанатом.
О врожденном заболевании сердца, называемом гипертрофической кардиомиопатией, рассказал общественности и отец музыканта, выступавшего под псевдонимом Децл, - Александр Толмацкий.
Лев Картунский пояснил, что некоторые болезни сердца долгое время вообще никак не проявляют себя. Поэтому складывается впечатление, что человек совершенно здоров, и вот он вдруг внезапно умирает, давая повод заподозрить чей-то злой умысел или теорию заговора.
Патологоанатом сделал вывод, что некоторые люди предрасположены к внезапным смертям. К сожалению, выясняется это слишком поздно. Чаще всего скоропостижные смерти из-за проблем с сердцем случаются ранней весной или поздней осенью. Как правило, в ночное время.
Известный российский журналист Сергей Доренко умер в Москве во время езды на мотоцикле. Сообщается, что Доренко внезапно стало плохо. Он скончался, не приходя в сознание.
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