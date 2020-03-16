Вирусолог рассказала, как сделать в домашних условиях антисептик для рук

Заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала, как самим в домашних условиях изготовить антисептик.





Это можно сделать несколькими способами. Для первого рецепта следует смешать 14,5 миллилитра глицерина, 20 миллилитров дистиллированной воды, 42 миллилитра перекиси водорода, 750 миллилитров изопропилового или 800 миллилитров обычного спирта (также можно взять 800 миллилитров любого алкоголя крепостью не ниже 70 градусов).





Во втором случае нужен гель алое и 160 миллилитров медицинского спирта — чем выше его процент, тем лучше.





Еще можно смешать одну столовую ложку воды, одну чайную ложку сока алоэ, пять капель эфирного масла лаванды, пять граммов хлоргексидина и пять столовых ложек водки. Полученную смесь следует настоять некоторое время.





Однако врач отметила, что использование антисептика не заменит мытье рук водой и мылом. Она порекомендовала сначала мыть руки, а затем наносить антибактериальное средство. Если такой возможности нет, тогда нужно использовать спиртосодержащие влажные салфетки или продезинфицировать руки спиртом, сообщает «Вечерняя Москва».