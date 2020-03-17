Почему рассол спасает от похмелья

Причина эффективности рассола против похмелья заключается в высоком содержании магния, натрия и солей калия. Эти вещества предотвращают обезвоживание и нормализуют обмен веществ в организме. Примечательно, что в употреблении рассола также необходимо знать меру. Один стакан этого напитка облегчит симптомы похмелья, а вот выпитая банка - напротив, только прибавит проблем и обострит тяжелое состояние.Медики рекомендуют удостовериться перед употреблением, что в стакане содержится именно рассол, поскольку его часто путают с маринадом. Маринад никак не поможет избавиться от симптомов похмелья из-за содержания уксуса.