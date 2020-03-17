Конское молоко поможет при гипертонии
Исследователи из Казахстана уверяют, что конское молоко регулирует артериальное давление. Оно также обладает противовоспалительными свойствами и даже снижает риск рака.
Ученые из Университета Назарбаева уверяют, что нашли мощное средство от целого ряда серьезных проблем со здоровьем. Оказывается, конское молоко или кумыс, который очень популярен в странах Центральной Азии, полезен в деле лечения рака. Газета The Times приводит утверждения казахских экспертов, заявляющих, кто кумыс сокращает вероятность развития опухолей. А все за счет белка альбумина, которого очень много именно в конском молоке, если сравнивать его с коровьим. Организм человека быстро усваивает альбумин, который помогает контролировать артериальное давление и обладает противовоспалительными свойствами.
Следовательно, кумыс можно применять и при лечении воспалительных заболеваний. В конском молоке есть и белок казеин, считающийся токсичным для раковых клеток в молочных железах. Автор исследования Альмагуль Кушугулова ссылается на древние традиции народов этого региона, которые давно пьют кумыс. Она подчеркивает, что в молоке богатая композиция ферментов, стимулирующих рост полезных бактерий и ограничивающих рост бактерий вредных.
Подчеркивается, что особенно полезен кумыс для детей, имеющих невосприимчивость к лактозе, то есть аллергию к коровьему молоку. В этом случае, конское молоко становится отличной альтернативой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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