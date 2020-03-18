Подушка может стать биологической "бомбой" замедленного действия
Некоторые люди уже привыкли к периодически повторяющемуся кашлю, слезоточивости глаз и сухости в горле. Порой эти симптомы проявляются у каждого из нас без видимой на то причины. Доктор Лиза Окерли утверждает, что это аллергическая реакция организма на продукты жизнедеятельности микроскопических клещей, которые могут проживать в подушках.
Практически на каждой подушке можно обнаружить пылевых клещей и это научный факт. Они питаются остатками кожи, которые оставляет человек при каждом контакте с поверхностью подушки. Примечательно, что, если подушка не менялась около десяти лет, то 10% от её массы могут составлять пылевые клещи и мертвые клетки кожи.
Сами по себе пылевые клещи не вызывают опасности. Но в продуктах их жизнедеятельности содержится опасный энзим, который вызывает у многих людей аллергические реакции.
Врачи рекомендуют не застилать утром кровать, чтобы проветривать подушки и не создавать благоприятные условия для размножения пылевых клещей.
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