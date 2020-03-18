Подушка может стать биологической "бомбой" замедленного действия

Практически на каждой подушке можно обнаружить пылевых клещей и это научный факт. Они питаются остатками кожи, которые оставляет человек при каждом контакте с поверхностью подушки. Примечательно, что, если подушка не менялась около десяти лет, то 10% от её массы могут составлять пылевые клещи и мертвые клетки кожи.Сами по себе пылевые клещи не вызывают опасности. Но в продуктах их жизнедеятельности содержится опасный энзим, который вызывает у многих людей аллергические реакции.Врачи рекомендуют не застилать утром кровать, чтобы проветривать подушки и не создавать благоприятные условия для размножения пылевых клещей.