Названы причины образования красных точек на теле

Например, к образованию красных точек приводят незначительные травмы, которые получает кожный покров во время бритья, эпиляции, ударов и других деформаций. Причина может быть и более сложной. Красные точки начинают образовываться из-за из-за дефицита витаминов К и С, который повышает ломкость сосудов и капиляров.Примечательно, что выяснить истинную причину появления красных точек в домашних условиях невозможно. Для этого необходимо обратиться к врачу и пройти полное обследование.