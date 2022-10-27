Кардиолог Сонгуров перечислил симптомы повышенного давления

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пожилой мужчина

Кардиолог Рашид Сонгуров рассказал в интервью, что на повышение артериального давления может указывать головокружение и появление «мушек» перед глазами, а также другие симптомы.

Врач напомнил, что состоянию гипертензии или гипертонии соответствуют цифры АД, превышающие 140/90 мм рт.ст. Развитие гипертонии является опасным изменением в состоянии организма, люди с повышенным давлением подвергаются высокому риску пострадать от сердечного приступа, инсульта. Взрослым людям полезно знать показатели своего артериального давления, а гипертоникам – контролировать свое состояние, не допуская резких скачков, кризов.

Говоря о наиболее частых симптомах повышения давления, кардиолог Сонгуров перечислил следующие характеристики.
  • Головная боль, преимущественно в области затылка.
  • Головокружение.
  • Шум в ушах.
  • Покраснение лица.
  • Ухудшение зрения.
  • Онемение в пальцах конечностей.
  • Общая усталость, телесная слабость.
«Бывает мелькание «мушек» перед глазами. Они возникают из-за спазма сосудов, в том числе головного мозга, и плохого кровообращения в сетчатке глаза», - дополнил Сонгуров, беседуя с «Газетой.Ru».

Если при имеющейся гипертонии кровяное давление повышается до еще более значительных цифр (160 и более), велика вероятность гипертонического криза, отметил кардиолог. Именно в этих обстоятельствах могут случиться инсульт головного мозга или инфаркт.

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«При гипертоническом кризе может быть тошнота, рвота, носовое кровотечение, а также кровоизлияние в сетчатку глаза», - проинформировал специалист.

По его словам, при давлении, превышающем 160, нужно принять назначенное ранее врачом гипотензивное средство. Если препарата нет, необходимо вызвать скорую помощь.

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Рашид Сонгуров
Рашид Сонгуров
Здоровье
кардиолог, врач функциональной диагностики
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