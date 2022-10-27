Кардиолог Сонгуров перечислил симптомы повышенного давления

Головная боль, преимущественно в области затылка.

Головокружение.

Шум в ушах.

Покраснение лица.

Ухудшение зрения.

Онемение в пальцах конечностей.

Общая усталость, телесная слабость.

«Бывает мелькание «мушек» перед глазами. Они возникают из-за спазма сосудов, в том числе головного мозга, и плохого кровообращения в сетчатке глаза», - дополнил Сонгуров, беседуя с «Газетой.Ru».

«При гипертоническом кризе может быть тошнота, рвота, носовое кровотечение, а также кровоизлияние в сетчатку глаза», - проинформировал специалист.

Врач напомнил, что состоянию гипертензии или гипертонии соответствуют цифры АД, превышающие 140/90 мм рт.ст. Развитие гипертонии является опасным изменением в состоянии организма, люди с повышенным давлением подвергаются высокому риску пострадать от сердечного приступа, инсульта. Взрослым людям полезно знать показатели своего артериального давления, а гипертоникам – контролировать свое состояние, не допуская резких скачков, кризов.Говоря о наиболее частых симптомах повышения давления, кардиолог Сонгуров перечислил следующие характеристики.Если при имеющейся гипертонии кровяное давление повышается до еще более значительных цифр (160 и более), велика вероятность гипертонического криза, отметил кардиолог. Именно в этих обстоятельствах могут случиться инсульт головного мозга или инфаркт.По его словам, при давлении, превышающем 160, нужно принять назначенное ранее врачом гипотензивное средство. Если препарата нет, необходимо вызвать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему можно проснуться утром с головной болью.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.