Кардиолог Сонгуров перечислил симптомы повышенного давления
Кардиолог Рашид Сонгуров рассказал в интервью, что на повышение артериального давления может указывать головокружение и появление «мушек» перед глазами, а также другие симптомы.
Врач напомнил, что состоянию гипертензии или гипертонии соответствуют цифры АД, превышающие 140/90 мм рт.ст. Развитие гипертонии является опасным изменением в состоянии организма, люди с повышенным давлением подвергаются высокому риску пострадать от сердечного приступа, инсульта. Взрослым людям полезно знать показатели своего артериального давления, а гипертоникам – контролировать свое состояние, не допуская резких скачков, кризов.
Говоря о наиболее частых симптомах повышения давления, кардиолог Сонгуров перечислил следующие характеристики.
- Головная боль, преимущественно в области затылка.
- Головокружение.
- Шум в ушах.
- Покраснение лица.
- Ухудшение зрения.
- Онемение в пальцах конечностей.
- Общая усталость, телесная слабость.
«Бывает мелькание «мушек» перед глазами. Они возникают из-за спазма сосудов, в том числе головного мозга, и плохого кровообращения в сетчатке глаза», - дополнил Сонгуров, беседуя с «Газетой.Ru».
Если при имеющейся гипертонии кровяное давление повышается до еще более значительных цифр (160 и более), велика вероятность гипертонического криза, отметил кардиолог. Именно в этих обстоятельствах могут случиться инсульт головного мозга или инфаркт.
«При гипертоническом кризе может быть тошнота, рвота, носовое кровотечение, а также кровоизлияние в сетчатку глаза», - проинформировал специалист.
По его словам, при давлении, превышающем 160, нужно принять назначенное ранее врачом гипотензивное средство. Если препарата нет, необходимо вызвать скорую помощь.
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Рашид Сонгуров
Здоровье
кардиолог, врач функциональной диагностики
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