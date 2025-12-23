Лечение артрита: 8 продуктов для уменьшения воспаления и повреждения хрящей
Известно, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием фитохимического вещества под названием сульфорафан уменьшает некоторые симптомы артрита.
Артрит может быть болезненным и изнурительным состоянием. В зависимости от типа, который у вас есть, это может вызвать воспаление суставов, скованность и боль, а также разрушение костей и хрящей. Хотя лекарства нет, считается, что диета может помочь облегчить определенные симптомы
«Сульфорафан — это фитохимическое вещество, содержащееся в крестоцветных овощах, таких как брокколи, белокочанная капуста, ростки и цветная капуста. Он нейтрализует свободные радикалы, которые могут повредить клетки, и помогает уменьшить воспаление. Исследования на мышах показали, что он предотвращает и замедляет прогрессирование повреждения хряща, связанного с артритом, а также может снизить риск развития рака», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Продукты, богатые сульфорафаном, включают:
- Ростки брокколи
- Брокколи
- Цветная капуста
- Кале
- Брюссельская капуста
- Капуста, как краснокочанная, так и белокочанная
- Кресс водяной
- Бок Чой
В суставах мышей с вызванным коллагеном артритом, получавших сульфорафан, наблюдалось снижение экспрессии интерлейкина (IL)-6, IL-17, фактора некроза опухоли (TNF)-α, активатора рецептора лиганда NF-κB и устойчивой к тартрату кислой фосфатазы.
«Мыши, получавшие сульфорафан, показали более низкие уровни циркулирующих специфичных к коллагену типа II IgG, IgG1 и IgG2a».В нем делается вывод: «Системное введение сульфорафана ослабляло артрит и гистологическое воспаление в мышиной модели ревматоидного артрита.
