Лечение артрита: 8 продуктов для уменьшения воспаления и повреждения хрящей

«Сульфорафан — это фитохимическое вещество, содержащееся в крестоцветных овощах, таких как брокколи, белокочанная капуста, ростки и цветная капуста. Он нейтрализует свободные радикалы, которые могут повредить клетки, и помогает уменьшить воспаление. Исследования на мышах показали, что он предотвращает и замедляет прогрессирование повреждения хряща, связанного с артритом, а также может снизить риск развития рака», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Ростки брокколи

Брокколи

Цветная капуста

Кале

Брюссельская капуста

Капуста, как краснокочанная, так и белокочанная

Кресс водяной

Бок Чой

«Мыши, получавшие сульфорафан, показали более низкие уровни циркулирующих специфичных к коллагену типа II IgG, IgG1 и IgG2a».

Артрит может быть болезненным и изнурительным состоянием. В зависимости от типа, который у вас есть, это может вызвать воспаление суставов, скованность и боль, а также разрушение костей и хрящей. Хотя лекарства нет, считается, что диета может помочь облегчить определенные симптомыПо результатам исследования, лечение сульфорафаном уменьшило показатель артрита и тяжесть гистологического воспаления у мышей с артритом, вызванным коллагеном.В суставах мышей с вызванным коллагеном артритом, получавших сульфорафан, наблюдалось снижение экспрессии интерлейкина (IL)-6, IL-17, фактора некроза опухоли (TNF)-α, активатора рецептора лиганда NF-κB и устойчивой к тартрату кислой фосфатазы.В нем делается вывод: «Системное введение сульфорафана ослабляло артрит и гистологическое воспаление в мышиной модели ревматоидного артрита.