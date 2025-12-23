Лечение артрита: 8 продуктов для уменьшения воспаления и повреждения хрящей

1 221 Фото: pexels.com
Лечение артрита: 8 продуктов для уменьшения воспаления и повреждения хрящей


Известно, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием фитохимического вещества под названием сульфорафан уменьшает некоторые симптомы артрита.
Артрит может быть болезненным и изнурительным состоянием. В зависимости от типа, который у вас есть, это может вызвать воспаление суставов, скованность и боль, а также разрушение костей и хрящей. Хотя лекарства нет, считается, что диета может помочь облегчить определенные симптомы
«Сульфорафан — это фитохимическое вещество, содержащееся в крестоцветных овощах, таких как брокколи, белокочанная капуста, ростки и цветная капуста. Он нейтрализует свободные радикалы, которые могут повредить клетки, и помогает уменьшить воспаление. Исследования на мышах показали, что он предотвращает и замедляет прогрессирование повреждения хряща, связанного с артритом, а также может снизить риск развития рака», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Продукты, богатые сульфорафаном, включают:
  • Ростки брокколи
  • Брокколи
  • Цветная капуста
  • Кале
  • Брюссельская капуста
  • Капуста, как краснокочанная, так и белокочанная
  • Кресс водяной
  • Бок Чой
По результатам исследования, лечение сульфорафаном уменьшило показатель артрита и тяжесть гистологического воспаления у мышей с артритом, вызванным коллагеном.
В суставах мышей с вызванным коллагеном артритом, получавших сульфорафан, наблюдалось снижение экспрессии интерлейкина (IL)-6, IL-17, фактора некроза опухоли (TNF)-α, активатора рецептора лиганда NF-κB и устойчивой к тартрату кислой фосфатазы.
«Мыши, получавшие сульфорафан, показали более низкие уровни циркулирующих специфичных к коллагену типа II IgG, IgG1 и IgG2a».
В нем делается вывод: «Системное введение сульфорафана ослабляло артрит и гистологическое воспаление в мышиной модели ревматоидного артрита.
Читать MedikForum.ru в
Врач Андреева назвала 5 овощей, которые блокируют воспалительный процесс
Врач Андреева: 9 продуктов с высоким содержанием витамина С, которые снижают риск артрита
Людям с больными суставами и артритом может быть очень полезна брокколи
Теги : советы врачей, профилактика артрита, полезные продукты
Лечение артрита: 8 продуктов для уменьшения воспаления и повреждения хрящей
Москвичам стала доступна назальная вакцина от коронавируса
Кардиолог Сонгуров перечислил симптомы повышенного давления