Лекарства от изжоги могут повышать риск переломов у детей

«Это исследование свидетельствует о повышенном риске переломов среди в остальном здоровых детей и подростков, которые принимают ИПП», - рассказывает автор исследования Натан Роберт Флейшман, доктором медицинских наук, врач в Детской больнице в Канзас-Сити, США.

Ингибиторы протонного насоса (ИПП) – широко используемый класс лекарств, помогающий справиться с изжогой. Однако исследователи обнаружили, что их применение может повышать риск переломов у детей и подростков.Для исследования использовались данные о детях и подростках, средний возраст которых составлял четыре года. Лечение им назначалось в 51 детской больнице США с 2011 по 2015 год. В общей сложности было зафиксировано 32 тыс. посещений, при которых пациенту назначили ИПП. В исследование были исключены пациенты со сложными хроническими заболеваниями или употребляющие лекарства, повышающие риск переломов.Анализ показал значительно более высокую частоту переломов у детей, подвергшихся воздействию ИПП: 1,4% по сравнению с 1,2% у детей, которые ИПП не употребляли. Данные сохранялись, даже после учета пола, расы, наличия страховки, типа и интенсивности медицинской помощи.