Воспаление в мозге связали с несколькими формами деменции

Воспаление в головном мозге, известное как нейровоспаление, связано со многими расстройствами, включая депрессию, психоз и рассеянный склероз. Оно может быть шире, чем предполагалось ранее, связано с деменциями. Такой вывод сделали ученые из Кембриджского университета. Исследователи считают, что это даст надежду на появление новых методов лечения.Команда набрала 31 пациента с тремя различными типами лобно-височной деменции (ЛВД). ЛВД – это группа заболеваний, возникающих в результате накопления в мозгу «мусорных» белков.Пациенты прошли сканирование мозга для выявления воспаления и этих белков. Выполнялось ПЭТ-сканирование с контрастом. При первом сканировании контрастом подсвечивались клетки, вызвавшие нейровоспаление. Они указывают на постоянное повреждение клеток мозга и их соединений. При втором сканировании контрастом подсвечивались «нежелательные» белки, обнаруживающиеся при ЛВД.Исследователи показали, что по всему мозгу и при всех типах ЛВД, наблюдалось больше повреждений, если накапливалось больше вредных белков.Команда подчеркивает, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы преобразовать эти знания о воспалении при деменции в методы лечения.