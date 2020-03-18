Грудное молоко может помочь в предотвращении сепсиса у недоношенных детей

«Когда речь идет о недоношенных детях, риск сепсиса у них очень высок», - говорит старший автор, доктор медицинских наук Родни Д. Ньюберри. «Эти результаты дают нам лучшее понимание того, как он может развиваться, а также предлагает возможное средство борьбы с заболеванием».

Один из компонентов грудного молока стать главным компонентом в защите детей, родившихся раньше срока от развития сепсиса. К такому выводу пришли исследователи с Медицинского факультета Вашингтонского университета и Клиники Мэйо.Они исследовали новорожденных мышей, воздействуя на них молекулой из грудного молока, называемой эпидермальным фактором роста. В результате обнаружилось, что она активировала рецепторы, находящиеся на клетках кишечника. За счет этого, опасные кишечные бактерии оказывались «заперты» и не попадали в кровоток, что чревато сепсисом.Исследователи также установили, что если в грудном молоке присутствует большее количество такой молекулы, то можно рассчитывать на более эффективную защиту от сепсиса. При этом максимальный эффект демонстрируется в первые дни лактации.