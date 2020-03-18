Переживший коронавирус Анджело Вавассори: "Два дня меня как будто не существовало"
Появились первые свидетельства людей, которые переболели коронавирусом Covid-19. Сегодня газета La Repubblica рассказала историю Анджело Вавассори, реаниматолога больницы Бергамо. Он пережил все симптомы - от лихорадки до проблем с дыханием, вплоть до интубации и терапии, которые теперь, спустя две недели, дали положительный результат.
Анджело Вавассори, 53 года, по профессии он является реаниматологом в больнице Бергамо. До заражения он видел влияние коронавируса Covid-19 на людей, госпитализированных в его отделение. Он носил маску и все средства защиты протокола, поэтому заражение произошло через человека, который находился в больнице с иным заболеванием, но был заражен коронавирусом, не проявляя симптомов.
Симптомы коронавируса
"Через несколько часов я делал от 15 до 40 вдохов в минуту. Больше воздуха не проникало в мои легкие, и я почти потерял зрение, - сказал Анджело Вавассори La Repubblica. Я в долгу перед моими коллегами-медиками, не риторическими героями. В самые тяжелые моменты они заставляли меня чувствовать себя спокойно. Моя история, в черные часы, может помочь многим не отступать".
ГоспитализацияПосле начала симптом, реаниматолог обратился к клинику, но свободных кроватей не было. Тогда он решил остаться дома, изолировав себя от окружающих. После освобождения места, его доставили в клинику и интубировали.
"Одышка захватывает дух, не потерять сознание было непросто. Меня как будто не существовало два дня. В течение 48 часов я потерял сознание, проходя протокол с коктейлем запланированных лекарств. Потом проснулся на больничной койке. Я думал, что я дома, просто сплю. Вместо этого в постели рядом с моей была пациентка, которую я лечил от Covid-19. Эта драма учит ценить каждую мелочь"
Анджело Вавассори все еще находится в больнице под наблюдением врачей.
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