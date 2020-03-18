Переживший коронавирус Анджело Вавассори: "Два дня меня как будто не существовало"

Симптомы коронавируса

"Через несколько часов я делал от 15 до 40 вдохов в минуту. Больше воздуха не проникало в мои легкие, и я почти потерял зрение, - сказал Анджело Вавассори La Repubblica. Я в долгу перед моими коллегами-медиками, не риторическими героями. В самые тяжелые моменты они заставляли меня чувствовать себя спокойно. Моя история, в черные часы, может помочь многим не отступать".

Госпитализация

"Одышка захватывает дух, не потерять сознание было непросто. Меня как будто не существовало два дня. В течение 48 часов я потерял сознание, проходя протокол с коктейлем запланированных лекарств. Потом проснулся на больничной койке. Я думал, что я дома, просто сплю. Вместо этого в постели рядом с моей была пациентка, которую я лечил от Covid-19. Эта драма учит ценить каждую мелочь"