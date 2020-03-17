Специалисты назвали три первых признака заболевания коронавирусом

 

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Специалисты сообщили три первых признака заражения новым коронавирусом. COVID-19 на третий или четвертый день после проникновения в организм сначала вызывает боли в горле. 


Потом появляется отдышка. Также, в отличие от простого гриппа, коронавирус почти сразу вызывает боли в мышцах и ломку в суставах. Все эти симптомы сопровождаются резким повышением температуры. Симптомы COVID-19 немного напоминают бронхит, но возникают в другом порядке. Кроме того, о возможном заражении может говорить сухой кашель без мокрот. 


Отмечается, что часто симптомы коронавируса практически незаметны. Из-за этого риск передачи заболевания от больного человека к здоровому возрастает. 


COVID-19 представляет наибольшую опасность для людей в возрасте. Скрытыми переносчиками коронавируса могут быть дети, потому что у них симптомы заболевания практически не проявляются, сообщает «Рамблер / Доктор».

Теги : коронавирус, специалисты, симптомы
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