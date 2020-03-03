В Италии уже две тысячи человек заболели COVID-19

"Начинаем с хороших новостей: у нас выздоровели 66 человек, всего их 149. Также у нас увеличились число скончавшихся – на 18, до 52", - отметил Боррелли.

Напомним, еще в воскресение количество заболевших коронавирусом в Италии составляло 1577 человек.