В Италии уже две тысячи человек заболели COVID-19
Глава итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли провел брифинг с журналистами вечером 2 марта. Он рассказал, что за последние сутки количество инфицированных новым типом коронавируса в стране увеличилось до двух тысяч человек. Также увеличилось и количество летальных исходов от болезни.
"Начинаем с хороших новостей: у нас выздоровели 66 человек, всего их 149. Также у нас увеличились число скончавшихся – на 18, до 52", - отметил Боррелли.
Напомним, еще в воскресение количество заболевших коронавирусом в Италии составляло 1577 человек.
Оставить комментарий