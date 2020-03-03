В Италии уже две тысячи человек заболели COVID-19

Коронавирус в Италии

Глава итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли провел брифинг с журналистами вечером 2 марта. Он рассказал, что за последние сутки количество инфицированных новым типом коронавируса в стране увеличилось до двух тысяч человек. Также увеличилось и количество летальных исходов от болезни.

"Начинаем с хороших новостей: у нас выздоровели 66 человек, всего их 149. Также у нас увеличились число скончавшихся – на 18, до 52", - отметил Боррелли.

Напомним, еще в воскресение количество заболевших коронавирусом в Италии составляло 1577 человек. 
Теги : коронавирус, Италия
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