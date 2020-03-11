Новые симптомы коронавируса включают лихорадку денге

«Отказ от диагностики на коронавирус из-за положительного результата быстрого теста на лихорадку денге имеет серьезные последствия не только для пациента, но и для общественного здравоохранения», - выражают обеспокоенность ученые и врачи.

Проблема доступности диагностических тестов

«Мы подчеркиваем срочную необходимость в быстрых, чувствительных и доступных диагностических тестах на вирус Sars-CoV-2, которые должны быть очень точными для защиты общественного здоровья». (Sars-CoV-2 - новый коронавирус, который вызывает Covid-19, - прим. ред.)