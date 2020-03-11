Новые симптомы коронавируса включают лихорадку денге
Ученые в Сингапуре обнаружили новые симптомы коронавируса (Covid-19): у некоторых пациентов подозревается лихорадке денге.
Врачи сказали, что два случая подчеркнули важность распознавания ложноположительных результатов лихорадки денге у пациентов с коронавирусом. Симптомы лихорадки денге: высокая температура, сыпь, но, в отличие от пациентов с коронавирусом, у них нет таких респираторных симптомов - насморка, кашля или боли в горле, согласно сингапурской газете Newspaper Straits Times.
«Отказ от диагностики на коронавирус из-за положительного результата быстрого теста на лихорадку денге имеет серьезные последствия не только для пациента, но и для общественного здравоохранения», - выражают обеспокоенность ученые и врачи.
Проблема доступности диагностических тестов
«Мы подчеркиваем срочную необходимость в быстрых, чувствительных и доступных диагностических тестах на вирус Sars-CoV-2, которые должны быть очень точными для защиты общественного здоровья». (Sars-CoV-2 - новый коронавирус, который вызывает Covid-19, - прим. ред.)
Глобальное инфицирование людей новым коронавирусом Covid-19, впервые появившимся в центральном Китае в конце прошлого года, превысили 110 тысяч случаев заражения и более 3800 смертей. Большинство инфицированных было зарегистрировано в Китае, но заболевание быстро распространилось в разных регионах мира: более 7000 инфекций в Южной Корее и Италии, более 6000 в Иране и сотни в других странах.
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