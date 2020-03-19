Названы продукты, уменьшающие вздутие живота
Газообразование в кишечнике - это нормальное явление. У здорового человека в пищеварительной системе может быть около одного литра газов. Однако существуют и отклонения. Например, количество газов в кишечнике может достигать трех литров. Ношение "лишних килограммов" приводит к дискомфорту и другим неприятным проявлением.
Чтобы остановить образование большого количества газов нужно употреблять правильные продукты. Например, корень имбиря. Если заварить одну чайную ложку имбирного корня и сделать из него чай, то на ближайшие часы о метеоризме можно забыть. Также имбирь нейтрализует тошноту и другие неприятные проявления пищеварения.
Что ещё поможет избавиться от газов:
- Ананасы;
- Кокосовая вода;
- Бананы;
- Арбузы;
- Огурцы;
- Кефир;
- Петрушка и кориандр;
- Мята;
- Спаржа.
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