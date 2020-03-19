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Названы продукты, уменьшающие вздутие живота

Продукты, нейтрализующие метеоризм

Газообразование в кишечнике - это нормальное явление. У здорового человека в пищеварительной системе может быть около одного литра газов. Однако существуют и отклонения. Например, количество газов в кишечнике может достигать трех литров. Ношение "лишних килограммов" приводит к дискомфорту и другим неприятным проявлением.

Чтобы остановить образование большого количества газов нужно употреблять правильные продукты. Например, корень имбиря. Если заварить одну чайную ложку имбирного корня и сделать из него чай, то на ближайшие часы о метеоризме можно забыть. Также имбирь нейтрализует тошноту и другие неприятные проявления пищеварения.

Что ещё поможет избавиться от газов:

  • Ананасы;
  • Кокосовая вода;
  • Бананы;
  • Арбузы;
  • Огурцы;
  • Кефир;
  • Петрушка и кориандр;
  • Мята;
  • Спаржа.
Теги : пищеварение, газы, метеоризм
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