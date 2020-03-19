Названы продукты, уменьшающие вздутие живота

Что ещё поможет избавиться от газов:

Ананасы;

Кокосовая вода;

Бананы;

Арбузы;

Огурцы;

Кефир;

Петрушка и кориандр;

Мята;

Спаржа.

Чтобы остановить образование большого количества газов нужно употреблять правильные продукты. Например, корень имбиря. Если заварить одну чайную ложку имбирного корня и сделать из него чай, то на ближайшие часы о метеоризме можно забыть. Также имбирь нейтрализует тошноту и другие неприятные проявления пищеварения.