Горячие напитки могут вызвать рак пищевода. И кофе тоже
Всемирная организация здравоохранения призвала не употреблять слишком горячие напитки, поскольку они могут спровоцировать рак пищевода. Специалисты организации обращают внимание на то, что если облиться водой 65 градусов, то это приведет к ожогу кожи. Однако многие люди без задних мыслей употребляют горячие напитки и с более высокой
температурой.
Аналогичный эффект происходит со слизистой оболочкой пищевода, когда по нему проходит 70-ти градусная жидкость. Организм пытается залечить поврежденные клетки и начинает делить здоровые клетки, что увеличивает риск онкологических заболеваний. Если хотя бы в одной клетке произойдет сбой, то она сразу же станет раковой и может спровоцировать появление новообразований.
"Горячие напитки не единственная причина возникновения рака пищевода, а один из факторов, вызывающих рак. Основные же – курение и злоупотребление алкоголем. Курение увеличивает риск возникновения рака пищевода в 2-4 раза. Алкоголь – до 12 раз (это те же ожоги, но – этиловым спиртом), – говорят торакальные хирурги. – Еще в группе риска – те, кто любит маринады, острую пищу, переедает. Потому что все это провоцирует частую изжогу. А это тоже агрессивный фактор для пищевода", - предупреждают в ВОЗ.
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