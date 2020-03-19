Горячие напитки могут вызвать рак пищевода. И кофе тоже

"Горячие напитки не единственная причина возникновения рака пищевода, а один из факторов, вызывающих рак. Основные же – курение и злоупотребление алкоголем. Курение увеличивает риск возникновения рака пищевода в 2-4 раза. Алкоголь – до 12 раз (это те же ожоги, но – этиловым спиртом), – говорят торакальные хирурги. – Еще в группе риска – те, кто любит маринады, острую пищу, переедает. Потому что все это провоцирует частую изжогу. А это тоже агрессивный фактор для пищевода", - предупреждают в ВОЗ.

Аналогичный эффект происходит со слизистой оболочкой пищевода, когда по нему проходит 70-ти градусная жидкость. Организм пытается залечить поврежденные клетки и начинает делить здоровые клетки, что увеличивает риск онкологических заболеваний. Если хотя бы в одной клетке произойдет сбой, то она сразу же станет раковой и может спровоцировать появление новообразований.