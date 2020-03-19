О чём говорит периодически возникающий шум в ушах
Медики утверждают, что шум в ушах может возникать у здоровых и больных людей. Этот симптом может предвещать развитие опасных заболеваний органов слуха. А вызывается он затрудненным движением крови по мелким сосудам внутреннего уха. В большинстве случаев это говорит о воспалительных процессах.
Также шум в ушах может появляться из-за длительных физических нагрузок или гормональных сбоев. Однако и в этом случае шум говорит о воспалительных процессах.
Причиной воспаления может быть: отравление ртутью, алкоголем, никотином или свинцом, малокровие, нарушение работы щитовидной железы, инфекции слухового нерва или авитаминоз. Воспаления могут вызвать кратковременную потерю слуха.
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