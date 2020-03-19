О чём говорит периодически возникающий шум в ушах

Также шум в ушах может появляться из-за длительных физических нагрузок или гормональных сбоев. Однако и в этом случае шум говорит о воспалительных процессах.Причиной воспаления может быть: отравление ртутью, алкоголем, никотином или свинцом, малокровие, нарушение работы щитовидной железы, инфекции слухового нерва или авитаминоз. Воспаления могут вызвать кратковременную потерю слуха.