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О чём говорит периодически возникающий шум в ушах

Шум в ушах

Медики утверждают, что шум в ушах может возникать у здоровых и больных людей. Этот симптом может предвещать развитие опасных заболеваний органов слуха. А вызывается он затрудненным движением крови по мелким сосудам внутреннего уха. В большинстве случаев это говорит о воспалительных процессах.

Также шум в ушах может появляться из-за длительных физических нагрузок или гормональных сбоев. Однако и в этом случае шум говорит о воспалительных процессах.

Причиной воспаления может быть: отравление ртутью, алкоголем, никотином или свинцом, малокровие, нарушение работы щитовидной железы, инфекции слухового нерва или авитаминоз. Воспаления могут вызвать кратковременную потерю слуха.
Теги : шум в ушах, воспаление
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О чём говорит периодически возникающий шум в ушах
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