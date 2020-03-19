Зубы мудрости могут вызывать неприятный запах изо рта

"Такая проблема часто бывает сопряжена с проблемами, которые возникают из -за недостатка места. Если эти зубы не функционируют, но зато препятствуют правильной гигиене полости рта или вызывает какие-то другие проблемы, то такие зубы рекомендуется лучше удалить", - советуют стоматологи.

Однако стоматологи знают, что в таком случае нужно обратить внимание на "восьмерки" или как их ещё называют - зубы мудрости. Дело в том, что они могут вырасти только частично, наполовину оставаясь в деснах. Это приводит к тому, что в деснах начинают скапливаться остатки продуктов и налет, которые практически невозможно вычистить самому.