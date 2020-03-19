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Низкий уровень витамина D в организме матери может повысить риск развития СДВГ у потомства

Витамин D влияет на потомство
Согласно исследованию, недавно опубликованному в Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, существует связь между низким уровнем витамина D в крови матери в первом триместре беременности и повышенным риском развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей (СДВГ).

Минна Саксдорф, доктор медицинских наук из Университета Турку в Финляндии, и ее коллеги изучили связь между уровнем 25-гидроксивитамина D (кальцидиол) у матерей в первом триместре беременности и наличием у их детей СДВГ.

В анализе было 1067 случаев СДВГ, зафиксированных у детей, родившихся в период 1998-1999 годов. Такое же количество людей было в контрольной группе. Для оценки уровня кальцидиола в первом триместре использовался количественный иммуноанализ.

Исследователи наблюдали значительную связь между снижением кальцидиола у матерей и проявлением СДВГ у детей.

«Если эти результаты будут воспроизведены, они могут поменять поход к назначению витамина D», - отмечают авторы.
Теги : витамин D, беременность, дети, СДВГ
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