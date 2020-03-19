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8 самых полезных добавок в чай

Чай

Любимый многими людьми напиток обладает тонизирующим эффектом, отлично утоляет жажду, содержит в составе дубильные вещества, подавляющие активность болезнетворных микробов. Улучшить качество и разнообразить вкус помогут различные добавки. Лучшие из них назовёт MedikForum.ru.

Шиповник

Богатство витаминов и полезных микроэлементов — вот чем славится шиповник. Добавив ягоды в чай, вы стимулируете процессы кровообращения, кроветворения, сделать лучше пищеварение, укрепите иммунную систему. Наличие фруктозы сделает вкус чая насыщенным, приятным. Но людям с тромбофлебитом, варикозом, тромбозом, недостаточностью кровообращения злоупотреблять шиповником не стоит: это может повысить свертываемость крови.

Корица

Чай

Корица придаст неповторимый аромат, сладковатый привкус. Польза несомненна: улучшится настроение, придёт в норму обмен веществ, обладает согревающим действием. При высоком артериальном давлении и повышенной температуре от корицы лучше отказаться.

Кардамон

Кардамон используется для лечения заболеваний горла, легких, воспалительных процессов ротовой полости, расстройств пищеварения и туберкулеза. Добавка в чай придаст уникальный вкус напитку.

Анис

Чай

Идеальная добавка в чай для тех, кто страдает от першения в горле, простуды. Анис окажет жаропонижающий, мочегонный, отхаркивающий эффекты. Полезен для кормящих женщин, увеличивая лактацию.

Жасмин

Многие знают о приятном вкусе жасминового чая, особенно зеленого. Жидкость с добавкой позволит избавиться от усталости, обеспечить тонизирующий эффект, прибавить сил, улучшить аппетит, настроение. Регулярно выпивая данную жидкость, можно привести фигуру в норму: он расщепляет жир, уменьшает подкожные жировые отложения, снижает вес. На Востоке жасмин используется как средство для молодости, красоты и здоровья. Например, в лепестках растения содержатся вещества для повышения кровяного давления.

Имбирь

Чай

Свежий корень (натертый или мелко резанный) в чае полезен обретением бодрости, улучшением защитных функций организма. Он активизирует кровообращения, улучшит память, сконцентрироваться, легче перенести интеллектуальную и эмоциональную нагрузку.

Лаванда

Цветки и травы помогут успокоиться, избавиться от бессонницы, нарушений сна, привести в порядок состояние при неврозах. Обладает спазмолитическим свойством. Эффективно пить для очищения кишечника, при метеоризме.

Календула

Чай

Цветки и семена календулы в чае помогут облегчить состояние при простуде, боли в горле, снять усталость. Бактерицидное действие такого напитка сделает организм крепче. Чай с календулой приведет в норму давление, улучшит состояние пациентов с зависимостью от погоды.
Теги : чай, лаванда, имбирь, анис, корица, шиповник, здоровье
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