Какая еда подходит для перекуса на работе

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне объясняют это тем, что далеко не каждая еда подходит для употребления в обеденный перерыв. Если времени выдалось немного и его хватит лишь на незначительный перекус, то исследователи рекомендуют орехи, в частности - миндаль. Он богат витамином Е белком и жирами.Самое худшее, что можно съесть на обед - это полуфабрикаты. Лучше отдавать предпочтение свежим фруктам и овощам из-за содержания в них антиоксидантов, витаминов и минералов.