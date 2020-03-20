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Какая еда подходит для перекуса на работе

Обед на работе

Обеденный перерыв - это хорошая возможность, чтобы пополнить запасы энергии и с новыми силами приступить к выполнению рабочих обязанностей. Правильно выбранная еда для обеда может обеспечить энергией и увеличить работоспособность. Но многие испытывают совсем другие чувства после обеда: сонливость, тяжесть и даже недомогание.

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне объясняют это тем, что далеко не каждая еда подходит для употребления в обеденный перерыв. Если времени выдалось немного и его хватит лишь на незначительный перекус, то исследователи рекомендуют орехи, в частности - миндаль. Он богат витамином Е белком и жирами.

Самое худшее, что можно съесть на обед - это полуфабрикаты. Лучше отдавать предпочтение свежим фруктам и овощам из-за содержания в них антиоксидантов, витаминов и минералов.
Теги : обед, работа, еда
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