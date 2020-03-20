Названы четыре признака проблем с кишечником

Первый симптом - это потеря веса без видимой на то причины. Это может свидетельствовать о том, что кишечник перестал усваивать полезные вещества.Это удивительно, но от кишечника напрямую зависит эмоциональное состояние и если оно тяжелое, то следует обратить внимание на пищеварение. Именно в кишечнике вырабатывается более 90% серотонина. Наличие воспалительных процессов в кишечнике очень часто приводит к тревожным или депрессивным состояниям.Бессонница - это третий симптом, который вытекает из недостатка серотонина в организме. Еще один признак проблем с кишечником - это постоянная тяга к сладкому. Такое явление возникает в том случае, если в кишечнике увеличивается популяция грибковых микроорганизмов.