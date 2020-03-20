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Названы четыре признака проблем с кишечником

Проблемы с кишечником

Кишечник - один из основных органов человеческого тела. Нарушения в его работе часто приводят к значительным симптомам. Однако многие не замечают этих проявлений. Медики обращают внимание людей на четыре симптома, которые могут сказать о проблемах с кишечником.

Первый симптом - это потеря веса без видимой на то причины. Это может свидетельствовать о том, что кишечник перестал усваивать полезные вещества.

Это удивительно, но от кишечника напрямую зависит эмоциональное состояние и если оно тяжелое, то следует обратить внимание на пищеварение. Именно в кишечнике вырабатывается более 90% серотонина. Наличие воспалительных процессов в кишечнике очень часто приводит к тревожным или депрессивным состояниям.

Бессонница - это третий симптом, который вытекает из недостатка серотонина в организме. Еще один признак проблем с кишечником - это постоянная тяга к сладкому. Такое явление возникает в том случае, если в кишечнике увеличивается популяция грибковых микроорганизмов.
Теги : кишечник, серотонин, бессонница, потеря веса
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