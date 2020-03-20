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Жжение в стопах может быть симптом различных заболеваний

Жжение в стопах

Многие люди и не задумываются о том, насколько неприятным может быть ощущение жжения в стопах. Однако, когда этот симптом возникает, то хочется сразу же найти истинную его причину и устранить её. А таких причин может быть много. Например, недостаток витамина B12. В таком случае жжение и даже покалывание может ощущаться в руках.

Большинство людей, болеющих диабетом, часто жалуются на сильное жжение в стопах. Однако врачи до сих пор не знают, как облегчить страдания людей. Обычно они устанавливают индивидуальные причины, которые приводят к этому неприятному чувству и стараются их устранить.

К жжению и зуду в стопах может привести алкоголизм. Длительное употребление спиртных напитков только усугубит симптомы и сделает жжение невыносимым. Избавиться от неприятного чувства можно только в одном случае, если полностью перестать употреблять алкоголь. И даже в этом случае жжение не перестанет на следующий день. Симптом будет преследовать пока спиртовые соединения полностью не выведутся из организма.

Теги : жжение в стопах, диабет, алкоголизм, витамин В12
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