Жжение в стопах может быть симптом различных заболеваний

Большинство людей, болеющих диабетом, часто жалуются на сильное жжение в стопах. Однако врачи до сих пор не знают, как облегчить страдания людей. Обычно они устанавливают индивидуальные причины, которые приводят к этому неприятному чувству и стараются их устранить.К жжению и зуду в стопах может привести алкоголизм. Длительное употребление спиртных напитков только усугубит симптомы и сделает жжение невыносимым. Избавиться от неприятного чувства можно только в одном случае, если полностью перестать употреблять алкоголь. И даже в этом случае жжение не перестанет на следующий день. Симптом будет преследовать пока спиртовые соединения полностью не выведутся из организма.