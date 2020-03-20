Белок, помогающий убивать бактерии, может усиливать метастазы при раке молочной железы

«Рак молочной железы является основной причиной смерти от рака среди женщин. Пациенты с метастазами имеют низкую выживаемость. Цель нашего исследования – понять клеточные факторы, которые могут способствовать метастазированию», - рассказывает доктор Янмин Ван, профессор Хэнаньского университета.

«Наши результаты демонстрируют, что экспрессия PAD4 в клетках рака молочной железы способствует росту первичной опухоли и метастазированию в легких у мышей», - рассказывает Ван.

Белок пептидил-аргининдеиминаза, тип IV (PAD4), позволяющий некоторым иммунным клеткам «отлавливать» бактерии, способствует метастазированию рака у мышей при экспрессии в раковых клетках. Такие данные были получены в новом исследовании.Ван, бывший аспирант, доктор Лай Ши и их коллеги изучили роль PAD4. В нем присутствует много нейтрофилов – иммунных клеток, которые ловят бактерии. За счет белка формируются так называемые нейтрофильные внеклеточные ловушки (NET). Нормальная роль NET заключается в том, чтобы задерживать микробы, но исследования показали, что они также могут способствовать метастазированию рака.