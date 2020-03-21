Женщина потеряла мать, двух братьев и сестру из-за коронавируса в течение недели
Элизабет Фуско все еще горевала после смерти старшей сестры, когда ей позвонили и сообщили, что старший брат тоже умер от коронавируса. Пока она разговаривала по телефону с больницей, она услышала, как ее мать на заднем плане лежит под аппаратом ИВЛ, и врачи стараются ее спасти. Но вскоре ее мать скончалась, днем позже, в четверг, умер еще один брат.
Первой умерла старшая сестра. Ее мать, Грейс Фуско (73 года, мать 11 детей и бабушка 27 внуков из штата Нью-Джерси), умерла в среду 18 марта после того, как ей поставили диагноз коронавирус. Ее брат Кармине Фуско умер в тот же день перед матерью, сообщает The New York Times. Через день, в четверг, умер другой брат, Винсент Фуско-младший, рассказал один из членов семьи. 20 других родственников находятся на карантине в своих домах, ожидая результатов анализа на коронавирус и молясь в изоляции, не в силах собраться вместе, чтобы оплакать свою потерю.
Эпидемиологи полагают, что заражение произошло на большом семейном ужине, где собралась вся семья.
Уполномоченный по здравоохранению штата Джудит М. Персичилли сказала, что у Фуско-Джексон не было проблем со здоровьем, младшие братья и сестры женщины были здоровы до заражения коронавирусом.
«Они молоды, и у них нет никаких хронических заболеваний».
Ситуация с коронавирусом в СШАДевять жителей Нью-Джерси скончались после заражения коронавирусом, который обнаружен по меньшей мере у 740 человек в штате.
По всей стране 10 822 человека дали положительный результат на коронавирус, 172 человека умерли.
"Я не могу не подчеркнуть, насколько важно брать на себя личную ответственность и избегать даже небольших собраний", - сказала Персичилли.
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