Врач, переболевшая коронавирусом, рассказала о симптомах и способе лечения

Врач из Великобритании 60-летняя Клэр Герада, вылечившаяся от коронавируса, рассказала о симптомах болезни и способах лечения.





Она заразилась в Нью-Йорке, но признаки болезни проявились только по возвращении домой. Врач прилетела в Британию в воскресенье, пошла в понедельник на работу, а во вторник с самого утра почувствовала себя уставшей, также у нее появился сухой кашель. Позже она испытала очень сильную сухость в горле, которая переросла в боль, потом у нее поднялась температура, началась лихорадка и дрожь. Тогда Герада сдала анализы на коронавирус и приняла решение о самоизоляции.





Врач отметила, что ее состояние быстро ухудшилось: уже через несколько часов она потеряла аппетит, кроме того, вся еда приобрела металлический привкус, у нее появились язвочки в носу.

Чтобы сбить температуру, медик три раза в день принимала по две таблетки с парацетамолом. В пятницу пришли результаты анализов, которые подтвердили диагноз COVID-19. Но к этому моменту она почувствовала себя лучше — температура опустилась и кашель прекратился. В субботу к ней вернулся аппетит. К понедельнику она почувствовала, что выздоровела.





Герада сказала, что уверена в выздоровлении большинства заразившихся коронавирусом, сообщает Daily Mail.