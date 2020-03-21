22-03-2020 00:15 - В Москве закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки из-за риска распространения COVID-1921-03-2020 23:56 - Митрополита Кифирского арестовали за службу в храме во время карантина в Греции21-03-2020 23:40 - Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 266 тысяч, умерли более 11 тысяч человек21-03-2020 23:18 - Немецкие вирусологи: угроза заражения коронавирусом от смартофонов преувеличена21-03-2020 23:13 - Врач, переболевшая коронавирусом, рассказала о симптомах и способе лечения21-03-2020 21:36 - Медик из Италии развеял популярный миф о коронавирусе21-03-2020 19:28 - Королевская поддержка: Меган Маркл и принц Гарри рассказали, что нужно делать при коронавирусе21-03-2020 19:17 - Китай не сообщает о новых случаях коронавируса 3 дня подряд, но растет число инфицированных из-за рубежа21-03-2020 18:51 - Академик Альштейн спрогнозировал достаточно скорый спад волны коронавируса в России21-03-2020 18:44 - На Ставрополье главного инфекциониста уличили в заражении окружающих коронавирусом21-03-2020 18:06 - Женщина потеряла мать, двух братьев и сестру из-за коронавируса в течение недели21-03-2020 18:03 - Диетолог Гинзбург назвал недорогой продукт, мощно поддерживающий иммунитет21-03-2020 17:18 - ВОЗ: "Молодежь, вы не непобедимы, коронавирус может убить и вас"21-03-2020 14:58 - Коронавирус действительно живет 3 дня на пластике? Да, но это сложно21-03-2020 14:27 - Можно ли помочь иммунной системе отразить коронавирус?

Врач, переболевшая коронавирусом, рассказала о симптомах и способе лечения

врач

Врач из Великобритании 60-летняя Клэр Герада, вылечившаяся от коронавируса, рассказала о симптомах болезни и способах лечения.


Она заразилась в Нью-Йорке, но признаки болезни проявились только по возвращении домой. Врач прилетела в Британию в воскресенье, пошла в понедельник на работу, а во вторник с самого утра почувствовала себя уставшей, также у нее появился сухой кашель. Позже она испытала очень сильную сухость в горле, которая переросла в боль, потом у нее поднялась температура, началась лихорадка и дрожь. Тогда Герада сдала анализы на коронавирус и приняла решение о самоизоляции.


Врач отметила, что ее состояние быстро ухудшилось: уже через несколько часов она потеряла аппетит, кроме того, вся еда приобрела металлический привкус, у нее появились язвочки в носу.

Чтобы сбить температуру, медик три раза в день принимала по две таблетки с парацетамолом. В пятницу пришли результаты анализов, которые подтвердили диагноз COVID-19. Но к этому моменту она почувствовала себя лучше — температура опустилась и кашель прекратился. В субботу к ней вернулся аппетит. К понедельнику она почувствовала, что выздоровела. 


Герада сказала, что уверена в выздоровлении большинства заразившихся коронавирусом, сообщает Daily Mail.

Теги : коронавирус, врач, симптомы
Яндекс.Новости Читать в Дзен
В Москве закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки из-за риска распространения COVID-19
Женщина пошла за туалетной бумагой и родила прямо в супермаркете
Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 266 тысяч, умерли более 11 тысяч человек