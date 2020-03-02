Названы препараты, которые бесполезны против коронавируса
Врач-инфекционист из Таиланда Ванпхен Сутсамай призвала людей не прибегать к самолечению, если они заметили у себя симптомы коронавирусной инфекции. По ее мнению, собственные попытки излечить себя снижают шансы на выздоровление. Медик утверждает, что ни один разрекламированный медицинский препарат, популярный среди населения, бесполезен против коронавируса нового типа. В пример Сутсамай привела небезызвестный "Арбидол".
Ванпхен Сутсамай рассказала, что влияние препаратов на коронавирус и организм человека в инкубационный период недуга необходимо исследовать. А для лечения болезни - необходимо обращаться к врачу, который определит нужный препарат и рекомендованную дозировку.
По словам тайского инфекциониста, намного эффективнее применять правила гигиены, укреплять иммунитет и употреблять пищу с высоким содержанием витаминов, чем прибегать к самолечению.
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