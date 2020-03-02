Названы препараты, которые бесполезны против коронавируса

Ванпхен Сутсамай рассказала, что влияние препаратов на коронавирус и организм человека в инкубационный период недуга необходимо исследовать. А для лечения болезни - необходимо обращаться к врачу, который определит нужный препарат и рекомендованную дозировку.По словам тайского инфекциониста, намного эффективнее применять правила гигиены, укреплять иммунитет и употреблять пищу с высоким содержанием витаминов, чем прибегать к самолечению.