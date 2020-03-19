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Заболевшая COVID-19 врач назвала три простых средства, которые помогли выздороветь

Клэр Гкрада

Врач из Великобритании Клэр Герада рассказала о своем опыте заболевания COVID-19 и борьбы с ним. В своем интервью MailOnline она назвала три простых средства, которые помогли выздороветь.

Как сообщает MedikForum.ru, глава Королевского колледжа семейных врачей, доктор Герада поделилась личной историей заражения новым коронавирусом, который вызвал у нее COVID-19 (заболевание легких). По словам медика, она была инфицирована во время посещения рабочей конференции в Нью-Йорке.

По возвращении домой, 60-летняя врач почувствовала, что заболела: она заметила у себя такие симптомы, как сухой кашель, усталость, боль в горле, дрожь, лихорадку.

«Я поняла, что это был коронавирус, так как никогда сильно не болела, к тому же сезон гриппа почти закончился. Я сделала тест и получила положительный результат на COVID-19», - поделилась она.

Первым делом Клэр Герада последовала рекомендации о самоизоляции. Ее лечение в домашних условиях было простым. В частности, врач ела куриный суп. Это блюдо медик назвала превосходным источником натурального пенициллина, – его употребление поддерживало в моменты слабости и возвращало ей аппетит.

Также, по словам врача, она принимала две таблетки парацетамола три раза в день, пила много домашнего лимонада.

«Сочетание куриного супа, парацетамола и обильного питья помогло излечиться от вируса», - сказала доктор Герада.

В то же время она отметила, что ее здоровье до того момента было крепким, она не имела серьезных хронических заболеваний.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вирусологом из Германии были указаны новые симптомы Covid-19.
Теги : коронавирус
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Защита от коронавируса. Промывание носа соленой водой и другие мифы
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Заболевшая COVID-19 врач назвала три простых средства, которые помогли выздороветь