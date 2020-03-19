Заболевшая COVID-19 врач назвала три простых средства, которые помогли выздороветь

«Я поняла, что это был коронавирус, так как никогда сильно не болела, к тому же сезон гриппа почти закончился. Я сделала тест и получила положительный результат на COVID-19», - поделилась она.

«Сочетание куриного супа, парацетамола и обильного питья помогло излечиться от вируса», - сказала доктор Герада.