Какие признаки указывают на проблемы с иммунитетом
Иммунная система - один из главных механизмов человеческого организма. Именно он выступает барьером для опасных вирусов, инфекций и бактерий. Однако иммунитет может давать сбои и тогда человек становится уязвимым перед микроорганизмами. По словам врачей, первые признаки ослабления иммунитета - это постоянная усталость и сонливость.
К врачу необходимо обращаться в тому случае, если усталость и сонливость настигают сразу после пробуждения и сопровождают весь день. Также может наблюдаться проблема с концентрацией внимания.
Ещё один признак - незначительно повышенная температура. Повышение температуры тела до 37 градусов по Цельсию может свидетельствовать о развитии аутоиммунного заболевания.
Иммунная система неразрывно связана с пищеварительной системой. Любые изменения иммунитета сразу же отражаются на пищеварении. Об ослаблении иммунитета может говорить продолжительная диарея или запор.
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