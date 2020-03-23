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Какие признаки указывают на проблемы с иммунитетом

Ослабленный иммунитет

Иммунная система - один из главных механизмов человеческого организма. Именно он выступает барьером для опасных вирусов, инфекций и бактерий. Однако иммунитет может давать сбои и тогда человек становится уязвимым перед микроорганизмами. По словам врачей, первые признаки ослабления иммунитета - это постоянная усталость и сонливость.

К врачу необходимо обращаться в тому случае, если усталость и сонливость настигают сразу после пробуждения и сопровождают весь день. Также может наблюдаться проблема с концентрацией внимания.

Ещё один признак - незначительно повышенная температура. Повышение температуры тела до 37 градусов по Цельсию может свидетельствовать о развитии аутоиммунного заболевания.

Иммунная система неразрывно связана с пищеварительной системой. Любые изменения иммунитета сразу же отражаются на пищеварении. Об ослаблении иммунитета может говорить продолжительная диарея или запор.
Теги : иммунитет, иммунная система
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