Какие признаки указывают на проблемы с иммунитетом

К врачу необходимо обращаться в тому случае, если усталость и сонливость настигают сразу после пробуждения и сопровождают весь день. Также может наблюдаться проблема с концентрацией внимания.Ещё один признак - незначительно повышенная температура. Повышение температуры тела до 37 градусов по Цельсию может свидетельствовать о развитии аутоиммунного заболевания.Иммунная система неразрывно связана с пищеварительной системой. Любые изменения иммунитета сразу же отражаются на пищеварении. Об ослаблении иммунитета может говорить продолжительная диарея или запор.